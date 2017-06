C’est parti pour la 11ème édition du HellFest !

L’enfer ouvre à nouveau ses portes avec le Hellfest. Pendant trois jours, du 16 au 18 juin, le festival se consacre au rock sous toutes ses formes les plus percutantes : métal, trash, heavy et autre hard. Comme chaque année, le petit village de Clisson, à côté de Nantes, à la limite du Maine-et-Loire et de la Vendée qui compte environ 7000 habitants à l’année, se transforme pour l’occasion en véritable temple de la saturation électrique, du head-banging, des vestes en cuirs, et des cheveux en sueurs.

Cette nouvelle édition affiche complet, et ce depuis plusieurs mois déjà ! La recette du succès du Hellfest tient sûrement dans son organisation, qui s’attache à donner un aspect convivial, et bien évidemment, aux nombreuses têtes d’affiche qui composent la programmation.

160 groupes sur 6 scènes, repartis sur les 3 jours. Dès le vendredi, des grosses têtes d’affiches dont les cultes Deep Purple, les punks de Rancid, Tagada Jones ou encore Rob Zombie. Le samedi vous pourrez admirer sur les 6 scènes, des groupes incontournables comme Aerosmith, Trust, Ugly Kid Joe, Ultra Vomit, ou encore nos chouchous Suicidal Tendencies.

On finit le week-end avec la prog du dimanche : Linkin Park, le super groupe Prophets of Rage, composé de membres de Rage Against The Machine (Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk), Public Enemy (DJ Lord et Chuck D) et Cypress Hill (B-Real), Slayer, et avant leur mise en bière, le quintet The Dillinger Escape Plan pour finir le festival, date qui clôture aussi leur histoire …

Et si vous voulez vous plonger dans l’ambiance du Hellfest, hier soir, Distorsion, l’émission métal de RAJE, a fait une spéciale de 2 heures entièrement consacrée au festival à écouter ici.

ALEXANDRE CUSSEY / ANTONIN BOIN

