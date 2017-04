Ibiza 87, le créateur de Trainspotting revient avec une série sur l’Acid House









Le créateur de Trainspotting, Irvine Welsh, va prochainement sortir une nouvelle série télé. Intitulée Ibiza 87, elle retracera l’âge d’or de la scène Acid House, et des premières raves durant l’été 88/89

Irvine Welsh, écrivain écossais, qui a sorti le roman à succès « Trainspoting » en 1993 (connu surtout pour son adaptation cinématographique par Danny Boyle) mais aussi déjà un recueil de nouvelles nommé « The Acid House » en 1994, nous revient avec sa prochaine série basée sur le parcours de trois DJ’s britanniques : Paul Oakenfold, Nicky Holloway et Danny Rampling, au moment de la naissance des raves. Le trio partira à la découverte d’Ibiza en 1987, de la balearic et des prémices de l’acid house.

A travers ce voyage musical, les scénaristes Irvine Welsh et Dean Cavanagh et les réalisateurs Leo Pearlman et Danny Potts raconteront la naissance de l’acid house et des raves, deux mouvements indémodables. Les débuts d’une grande histoire d’amour entre le public et la musique qui fait encore parler d’elle trente ans plus tard .

« La scène house et de manière encore plus importante, les amitiés qui se sont liées, les aventures vécues, ces histoires folles échangées, tout cela a joué un rôle essentiel dans nos vies au cours de ces dernières année » explique Irvine Welsh au sujet d’Ibiza 87. « dans un communiqué de presse. Ces rythmiques, ces pilules et ces voyages (qu’il s’agisse d’aller à l’autre bout du monde ou de la ville) ont façonné une génération, et l’opportunité de construire un drame à partir de cette toile de fond est un rêve qui se réalise. » ajoute-t-il.

Et bien sûr, que serait une bonne série sur la musique sans une bonne bande son ? Les trois DJs nous ont prévu une compilation pour la sortie de la série.

A Raje, on a hâte de voir cette série, qui est d’ailleurs prévue pour 2018.

Antonin Boin

