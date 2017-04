10 titres pour passer un bon 1er avril









Aujourd’hui samedi 1er avril, entre deux blagues à vos amis ou votre famille, tendez l’oreille ! RAJE vous a sélectionné dix morceaux de circonstance. Certains traitent du quatrième mois de l’année, d’autres parlent des poissons (d’avril) et d’autres encore évoquent la mer : de quoi vous sentir comme un poisson dans l’eau !

1- Simon & Garfunkel – April Come She Will

2- Sebastien Tellier – Roche

3- Avril (oui oui on a osé) Lavigne – Skater boy

4- Juliette Greco – Un petit poisson, un petit oiseau

5- Mum – If I Were A Fish

6- Frànçois & The Atlas Mountain – Be Water

7- Ella Fitzgerald and Louis Armstrong – April in Paris

8- Laurent Voulzy – La Fille d’Avril

9- Soul Asylum – April Fool

10- Boby Lapointe – La maman des poissons

